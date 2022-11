Si bien la Selección Mexicana hizo méritos para conseguir más que un empate ante Polonia en su estreno en el Mundial de Rusia, las circunstancias hicieron que Guillermo Ochoa fuera el máximo responsable del punto que terminó sumando al contener un penal a Robert Lewandowski que pudo haberlos dejado con las manos vacías.

El portero de Las Águilas del América, elegido por la organización como la figura del partido, no tuvo demasiadas intervenciones durante un encuentro en que los polacos prácticamente no remataron a puerta, pero logró hacerse gigante en el momento preciso, como manda la norma para los grandes.

Memo sabe que los penales no son una lotería como dicen, por eso le pesó que se llevara la cuenta de los que llevaba sin poder atajar, pero también por eso disfruta ahora de haber tapado el más importante, para lo que reveló un secreto que fue la clave del éxito en el estadio 974 de Doha.

“Trabajamos en eso durante dos meses con (Gustavo) Piñero, es algo difícil porque ves sus penales en video, que son más de 100, y no sabes a dónde va a tirar, pero la final estoy feliz de atajar el penal y mantener el cero”, manifestó Ochoa, que está cumpliendo en Qatar con su quinta presencia mundialista.

¿Qué opina Memo Ochoa de la derrota de Argentina ante Arabia?

Guillermo Ochoa se refirió también a la sorpresiva derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita, que cambió por completo el panorama del Grupo C. “No tuvimos mucha opción de ver ese juego; me quedé en el 1-0 y es un Mundial, las sorpresas existen; entonces, sabíamos que teníamos un grupo complicado y no menospreciamos a nadie, pero nosotros también hemos trabajado", resaltó.