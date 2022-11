¡Sorpresa! Tité apostó por un defensa que no tiene oficio de lateral como sí lo posee Dani Alves.

¿Por qué Dani Alves no juega en Brasil vs. Suiza por el Mundial Qatar 2022?

Con doblete de Richarlison, Brasil se floreó en el debut del Mundial de Qatar 2022 y comenzó ganándole 2-0 a Serbia. Pero ahora llegó el turno de disputar la segunda jornada de la fase de grupos y los dirigidos por Tité tendrán un duro desafío contra el otro país que comenzó con triunfo en la misma zona: Suiza.

Los sudamericanos no podrán contar con Neymar y Danilo, por lesiones en el partido frente a los europeos, y sus reemplazos fueron oficializados en la previa del juego de este lunes 28 de noviembre. Fred ingresará en el mediocampo para ocupar el lugar del '10' del PSG y Eder Militao entrará como lateral.

¿Por qué no juega Dani Alves vs. Suiza?

Por ser el recambio principal en la misma posición de Danilo, los aficionados de Pumas UNAM y los principales medios de comunicación del planeta imaginaron que el multicampeón con Barcelona tendría la chance de sumar minutos frente a los helvéticos en el Estadio 974. Pero no terminó siendo así...

¿Por qué Dani Alves no será titular este lunes 28 de noviembre frente a Suiza? La respuesta es simple: táctica. Tité optó por no colocarlo, al menos en este partido frente a los europeos, y apostar por el ingreso del elemento del Real Madrid, que no tiene tanto oficio como lateral pero sí buen juego aéreo.