Comenzó a rodar el balón en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, donde la Selección Mexicana de Gerardo Martino debe afrontar el complicado Grupo C, donde deberá enfrentar a sus similares de Argentina, Polonia y Arabia Saudita. El certamen ya está en marcha y las ilusiones por lograr algo histórico se encuentran a tope.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Con sus armas del futbol de Europa y la Liga MX, el equipo nacional tendrá la difícil misión de toparse en la primera fase con con estrellas del futbol mundial. Así lo sabe Guillermo Ochoa, quien antes del primer partido contra los polacos analizó lo que puede pasar y le envió un mensaje a los máximos referentes de los dos grandes rivales, Lionel Messi y Robert Lewandowski.

En diálogo con Eugenio Derbez a través de un Instagram Live, el portero del Club América reveló la emoción por estar ante su quinto Mundial, algo que será histórico para el país, y se dijo listo para verse las caras contra los astros de Polonia y Argentina, a quienes seguramente deba detenerles más de un remate.

"Emoción, uno quiere jugar futbol desde niño para jugar contra los mejores, en las mejores competiciones. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Quiero demostrar que el mexicano es capaz. Por un lado, Lewandowski necesita de sus compañeros para hacer gol, es potente, un buen centro y... Por otro lado Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Van a ser retos bonitos y difíciles. Estamos listos para competir y para dar la cara. A Arabia, no hay que menospreciarlos, llenarán estadios y serán locales", declaró Paco Memo.

Consultado sobre si se trata de su última participación en Copa del Mundo, Guillermo Ochoa respondió: "No se si sea mi último Mundial. Las lesiones me han respetado y la carrera del portero es lonjeva. Mentalmente me siento con ganas de seguir. Sería fantástico hacer seis Mundiales".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22