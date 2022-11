Este sábado 25 de noviembre en la cancha del estadio Lusail se jugará uno de los partidos más atractivos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. En actividad de la segunda jornada del Grupo C, la selección mexicana se enfrentará a Argentina. Ambos equipos tienen la obligación de ganar.

A pesar de que hay jugadores de la selección mexicana optimistas de lograr la victoria sobre Argentina, entre ellos el portero Guillermo Ochoa, José Ramón Fernández, periodista de ESPN, apareció y se encargó de lanzar unas declaraciones lapidarias para las aspiraciones del Tri.

"La sorpresa sería que México le ganara a Argentina. Sería una sorpresa mayúscula. Imagínate que quede fuera… Todo puede pasar, pero la lógica nos indica que Argentina va a tomar el control, la posesión, va a tener en jaque a la portería mexicana", apuntó José Ramón Fernández.

En declaraciones para ESPN, José Ramón Fernández comentó “¿a poco en verdad crees que México puede hacer algo frente a Argentina? y sin piedad respondió que "no hay posibilidades y argumentó que “no veo cómo México le pueda ganar a Argentina. Quizá si le marcan tres penales. México no gestiona jugadas de gol. No llegó una sola vez frente a Polonia. Le cuesta mucho trabajo llegar. No tenemos un centro delantero real. Se habla de (Rogelio) Funes Mori, pero lo conocen muy bien, lo van a neutralizar. Se depende mucho del (Hirving) Chucky Lozano y Alexis Vega de que abran bien las bandas. (Héctor) Herrera no atraviesa un gran momento. Me gusta (Luis) Chávez. (Guillermo) Ochoa será clave, en fin, también será importantísimo que Gerardo Tata Martino conoce a los argentinos, sabe quiénes son y qué partido le va a plantear, pero repito, va a ser dificilísimo para México. Argentina necesita los tres puntos y desde el minuto uno va a salir a ganarlos".

José Ramón Fernández y su crítica a la selección de Argentina

Asimismo, José Ramón Fernández consideró que Argentina no es un súper favorito y "está lejos de ganar el Mundial" y enfocó su crítica al plantel dirigido por Lionel Scaloni: “Están inflados ciertos jugadores. Es verdad que hay algunos que no lo están. (Lionel) Messi es real, Lautaro (Martínez) es real. (Rodrigo) de Paul es real. Están hechos, cuajados, saben jugar. (Ángel) Di María, otro que juegan bien. Tiene equipo y banca. Que hay algunos como (Leandro) Paredes, poseen un técnico joven", eso sí remarcó que "yo veo Argentina derrotando a México".

