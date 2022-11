Serán 48 horas se nerviosismo. México y Argentina se enfrentarán este sábado 26 de noviembre, en el Estadio Lusail, para empezar a definir a uno de los clasificados a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ninguno de los dos países puede regalar nada y eso se verá en las alineaciones.

Sin embargo, y de acuerdo a la información que brindó ESPN durante este jueves, la Albiceleste está prendiéndole velas a todos los santos para tener a su mejor futbolista a disposición de Lionel Scaloni este fin de semana. ¿Lionel Messi se pierde el juego contra los dirigidos por Gerardo Martino?

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Leo Paradizo, periodista de la cadena mencionada anteriormente, encendió las alarmas durante la transmisión en vivo desde Doha: "Me confirman un dato ahora, desde la práctica. Entrenó de manera diferenciada. No es un tema mayúsculo, pero el inconveniente está. No está 10 puntos, ni al 100%".

Por el momento, dentro de la Selección de Argentina están manejándose con cautela. No se sabe de qué se trata el problema físico del futbolista del PSG de Francia, pero sí se especula que podría tener que ver con su tobillo izquierdo. Las próximas horas serán importantes para saber si estará, o no, contra México.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Argentina vs. México?

Los dirigidos por Lionel Scaloni y Gerardo Martino chocarán este sábado 26 de noviembre, desde las 13:00 horas del centro de nuestro país, en el Estadio Lusail de Doha. El partido se disputará con el resultado del juego entre Arabia Saudita y Polonia ya puesto, lo que puede generar ventaja o presión...