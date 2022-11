La Selección Mexicana de Futbol tiene todo listo para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Después de dar a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas para la máxima justa de naciones, el Tri afrontará el amistoso internacional contra Suecia para luego emprender el viaje hacia el Golfo Pérsico para comenzar la participación oficial.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO.

Una de las grandes críticas y discusiones respecto de la nómina fue la exclusión de Santiago Giménez, quien ha tenido un gran 2022 con Cruz Azul y el Feyenoord, donde rápidamente ha respondido con goles convirtiendose en el máximo artillero de la UEFA Europa League. Y más aún teniendo encuenta la irregularidad con la que han llegado delanteros como Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

Sabido es que el Lobo Mexicano ha arrastrado una pubalgia que le afectó en las semanas previas a la concentración con el Tri, y que actualmente no lo tiene en plena forma física. Teniendo en cuenta este escenario de contar con el del Wolverhampton entre algodones, es que el cuerpo técnico tendría un plan previsto para poder suplirlo sin inconvenientes.

De acuerdo a información de la periodista de ESPN, Mac Reséndiz, en la Selección de México saben que Raúl puede recaer de su lesión (lo probarían contra Suecia), razón por la cual tendrían listos los papeles para alegar lesión y poder remplazarlo por Santiago Giménez, el centrodelantero recortado días atrás.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

"En la #SelecciónMexicana no descartan que Raúl Jiménez, pueda resentirse. Lo probarían en el 2do tiempo vs Suecia, pero ya tienen todos los documentos en mano 'por si se 'rompe', me dicen en el #Tri, para probar (que existe) la lesión y cambiarlo por Santi Giménez", escribió la reportera en su cuenta de Twitter.