Con goles de Henry Martín y Luis Chávez, la Selección de México derrotó 2-1 a Arabia Saudita en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 pero quedó eliminada. La victoria ante los asiáticos no alcanzó: Argentina y Polonia fueron los dos clasificados a la ronda de Octavos de Final.

El dolor en los aficionados puede sentirse, a pesar de que algunos imaginaban esto. Quien sí esperaba, en cierto punto, un buen resultado del Tri era Canelo Álvarez, quien apostó por los dirigidos por Gerardo Martino. Aunque, en plática con Javier Alarcón, reveló que fue cauteloso en la previa del campeonato.

"No le aposté mucho porque pendejo no soy. Aposté poco, para ganar mucho", fue lo que dijo el boxeador que estuvo en el ojo del huracán durante la semana por haber cruzado a Lionel Messi en redes sociales. Lamentablemente para él, la jugada que imaginó no le salió: el tapatío perdió lo que depositó en el equipo.

¿Cuánto dinero perdió Canelo Álvarez con México?

El multicampeón del boxeo de élite apostó 10 mil dólares por el Tri de Gerardo Martino, lo que significa, hoy en día, una cifra cercana a los 200 mil pesos mexicanos. Teniendo en cuenta la fortuna que maneja, es un número que no deja sin dormir al deportista que representa a nuestro país a nivel internacional.