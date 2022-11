Si hay una Selección que merecía mejor suerte en Qatar 2022, ese fue el combinado de Ecuador, el cual dio una gran primera fase y fue superior en muchos lapsos de sus partidos. Para su mala suerte, tuvieron desconcentraciones que pagaron muy caras.

Aunque el combinado dirigido por Gustavo Alfaro debe sentirse orgulloso de su desempeño, es un hecho que existe mayor decepción por la forma de caer, siendo derrotados por Senegal 2-1 este martes 29 de noviembre.

Uno de los elementos más importantes en el plantel de la Tricolor es el exTigres Enner Valencia, delantero que hoy milita con el Fenerbahce y que anotó tres goles en la competición. El único cotejo en el que no marcó fue contra Senegal, arribando con algunas molestias físicas.

En la zona mixta, Enner llegó a las lágrimas por la tristeza del resultado: "Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas. Hoy hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos esto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todos los ecuatorianos".

Más equipos como Ecuador

A resaltar el trabajo hecho por Tapia, superando la difícil eliminatoria sudamericana con categoría y compitiéndole de forma seria a conjuntos como Senegal, Países Bajos y Qatar. Desde hoy vale la pena apuntarlos como conjunto a seguir en el Mundial de 2026.

