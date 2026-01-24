Es un hecho que Germán Berterame será jugador del Inter Miami para este 2026, Rayados está con urgencia de conseguir a un delantero que pueda suplir esa baja de manera inmediata, por lo que se reveló que Uros Djurdjevic, de Atlas es la primera opción que tienen en Monterrey para reemplaza al naturalizado mexicano porque quieren agilizar.

¿Por qué Uros Djurdjevic?

De acuerdo con el periodista de Mediotiempo, Felipe Galindo, el jugador rojinegro es el ideal para quedarse en esa posición, aún cuando hay otras tres opciones en la lista. Sin embargo, han optado porque el fichaje sea de alguien de la Liga MX debido a que es más fácil que el refuerzo esté a tope con la escuadra y “Berte” pueda irse sin preocupación.

La misma fuente revela que entre los candidatos están Rafael Santos Borré de River Plate, Rafael Navarro de Colorado Rapids y Miguel Merentiel de Boca Juniors. Si bien, los tres nombres tienen jerarquía para poder ocupar el puesto de Berterame, es precisamente el delantero serbio quien llama la atención por la rapidez en que se podría dar este fichaje.

También, hay que recalcar que aún cuando se ha confirmado esta información por parte de este medio, el propio conjunto jalisciense ha mencionado en reiteradas ocasiones que no existen ofertas por “Djuka”, sin embargo, Multimedios en Monterrey también reveló que es a quien está buscando la directiva del “Tato” Noriega.

Uros podría ser uno de los jugadores que entienda el sistema que, desde su llegada, ha tratado de implementar Doménec Torrent con la plantilla y ser más eficiente. El también campeón de goleo, sabe que es una oportunidad en donde podría destacar un poco más, ya que hasta el momento el Atlas de Diego Cocca no ha despegado.

En síntesis

