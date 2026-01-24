Inter Miami continúa trabajando en la conformación del nuevo equipo para la temporada 2026 de la MLS. El campeón defensor sufrió las bajas de algunos titulars como Sergio Busquets, Jordi Alba o Marcelo Weigandt y se ha ido reacomodando con incorporaciones como las de Sergio Reguilón, Facundo Mura o David Ayala.

Ahora bien, el desembolso más grande que hará la franquicia rosada en este mercado de pases será por Germán Berterame, delantero que firmará procedente de Rayados de Monterrey. Inter debía desprenderse de un futbolista para que el atacante argentino naturalizado mexicano pudiera fichar y en las últimas horas confirmaron quién fue el sacrificado.

Se trata de Tomás Avilés, defensor argentino de 21 años que había aterrizado en Inter Miami en 2023 procedente de Racing Club. Ahora, ‘Toto’ se marcha cedido a Montreal para que la franquicia de Fort Lauderdale cumpla con el esquema de la iniciativa Sub-22 de la MLS (máximo cuatro jugadores en caso de querer sumar un ‘Jugador Designado’).

De esta manera, quedó todo en condiciones para que Berterame estampe la firma de una vez por todas y se convierta en el centrodelantero estrella del equipo que tiene como figura a Lionel Messi. En su llegada, deberá pelear el puesto con nada más y nada menos que Luis Suárez, quien está cumpliendo 39 años este mismo sábado 24 de enero.

Berterame no fue la primera opción de Inter Miami

Debido a la avanzada edad de Luis Suárez, uno de los puestos a reforzar por la directiva de Inter Miami era el ataque. Aunque están a un paso de cerrar el arribo de Germán Berterame, lo cierto es que la primera opción era Denis Bouanga.

Este delantero franco-gabonés de Los Angeles FC es una de las grandes figuras de la Major League Soccer y, según el periodista Tom Bogert, Inter Miami llegó a ofrecer 13 millones de dólares por él. No obstante, LAFC rechazó la propuesta inmediatamente y Bouanga seguirá en el equipo angelino.

En síntesis