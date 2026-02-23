Es tendencia:
Domenec Torrent y un recado a los futbolistas de Rayados tras la derrota contra Pumas UNAM: “Tenemos equipo para competir por más”

El director técnico español habló en conferencia de prensa tras la derrota de los Albiazules ante los Universitarios por la Primera División de México.

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MXRayados volvió a decepcionar a sus aficionados y cayó derrotado ante Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Con este resultado, los Albiazules son 9° con 10 unidades al igual que Tigres UANL, pero por tener menos goles a favor están, de momento, afuera de la Liguilla.

Tras el compromiso, Domenec Torrent habló en conferencia de prensa y comentó sus primeras sensaciones: “Felicité a su técnico. No entiendo las quejas a Efraín. Me gusta mucho lo que he visto, enfrentamos a un equipo en forma. Es un equipo que juega de memoria, me encanta eso y lo he felicitado por eso. Es un equipo muy reconocible”.

Por otro lado, hizo una evaluación de su equipo: “Debemos mejorar muchas cosas, somos conscientes, yo primero. Hay altibajos y es un equipo que hace dos meses disputó la semifinal y casi la final. Se nos marcharon dos jugadores, tres, entonces soy consciente que tenemos equipo para dar mucho más, pero hay que ser conscientes de que debemos ser mejores de visita”.

Tweet placeholder
Y continuó: “Hemos tenido 65 por ciento, con 25 disparos a portería, diez atajadas y el segundo es un corner. Tuvimos claro atacar con las bandas. Con la lesión de Fidel (Ambriz) pusimos otro delantero, en la segunda parte rematamos y no arriesgamos. Era buscar puntos, no eliminatoria y no fue suficiente. Tuvimos el balón, dos contra uno, pero no estuvimos acertados ofensivamente”.

Para terminar, envió un mensaje: “Hay que hacerlo mejor, la plantilla está diseñada para marcar goles y tener el balón, que lo tenemos, pero hay que tenerlo para atacar mejor. No me quejo de la actitud de los jugadores. No es de la actitud, pero no me puedo quejar de que no hayan buscado el resultado. No ha podido ser, nos hemos enfrentado a un muy buen equipo y lo único que podemos hacer es mejorar”.

De cara a la siguiente fecha, y con el objetivo de poder volver a la victoria, los Albiazules estarán recibiendo a Cruz Azul por la Jornada 8 del torneo nacional el próximo viernes 28 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

En síntesis

  • Rayados cayó ante Pumas, quedando en 9° lugar con 10 unidades en el Clausura 2026.
  • El director técnico Domenec Torrent destacó que su equipo realizó 25 disparos a portería rival.
  • El mediocampista Fidel Ambriz salió del encuentro debido a una lesión durante el partido.
Agustín Zabaleta
