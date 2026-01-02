Es tendencia:
¿Rayados vs. Leones Negros va por TV Abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego por la Copa Pacífica 2026

Los Albiazules y los Melenudos se enfrentan por las Semifinales del certamen amistoso que sirve a modo de preparación para los equipos.

Por Agustín Zabaleta

Rayados vs. Leones Negros por la Copa Pacífica 2026.
© BolavipRayados vs. Leones Negros por la Copa Pacífica 2026.

En el marco de las Semifinales de la Copa Pacífica 2026, un torneo amistoso que sirve de preparación para los equipos, Rayados y Leones Negros se enfrentan este sábado 3 de enero con la clara intención de probarse y ver cómo están tras el reinicio de la actividad.

Para llegar con mejores sensaciones y ajustas las debilidades, algunos equipos de México se enfrentan en partidos amistosos, en este caso a modo de un torneo. El ganador de este duelo se medirá en la Final ante el vencedor del partido entre Chivas y Atlas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Leones Negros por la Copa Pacífica 2026?

El partido Rayados vs. Leones Negros se disputará este sábado 3 de enero, con sede en el Estadio Jalisco, la casa de Atlas. El compromiso nocturno dará comienzo a las 18:00 horas (Ciudad de México), en lo que será una de las Semifinales del certamen de carácter amistoso.

¿Dónde ver Rayados vs. Leones Negros en TV por la Copa Pacífica 2026?

El partido Rayados vs. Leones Negros se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de ESPN. Allí, los seguidores de los equipos involucrados o de quien quiera ver este partido podrá seguir las acciones de juego.

¿Dónde ver Rayados vs. Leones Negros en Internet por la Copa Pacífica 2026?

El partido Rayados vs. Leones Negros se podrá sintonizar en vivo y en directo vía streaming, por medio de Disney+. En el caso de no tener TV, Internet ofrece esta opción para seguir el enfrentamiento entre Albiazules y Melenudos.

