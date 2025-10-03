Rayados se prepara para enfrentar este domingo a Xolos en un duelo clave por la Jornada 12 del Apertura 2025. El equipo de Domènec Torrent viene de ganarle a Santos Laguna y pudo cortar una racha de dos partidos sin ganar el torneo luego del empate con el América y la derrota con Toluca.

A pesar de que Monterrey comparte el liderazgo de la Liga MX con los Diablos Rojos con 25 puntos, el equipo genera ciertas dudas sobre todo por sus deficiencias defensivas. Víctor Guzmán, uno de los pilares de Rayados en ese aspecto, habló de la inseguridad y los goles recibidos.

​“Yo creo que tenemos que ser conscientes. Son muchos los goles que hemos recibido pero hay que puntualizar cada uno, prestar atención a cuál es la manera más frecuente en la que nos anotan y mejorar. Hay que pulir los detalles, que al final de cuentas, la Liga se gana por detalles”, comentó el ‘Toro’ hacia la prensa en un recorrido que hizo en la Cruz Rosa de Monterrey.

Víctor Guzmán en el partido ante América (Getty Images)

Rayados es el equipo que más goles encajó de los seis que momentáneamente se están clasificando a la Liguilla. Monterrey recibió 17 anotaciones y le siguen Toluca y Cruz Azul con 14. Además, la Pandilla solo pudo mantener la valla invicta en 4 de los 11 partidos disputados en la Liga MX.

Su rol en Rayados

Por otro lado, a Víctor Guzmán le consultaron sobre su rol en Rayados y la competencia que hay en la defensa: “Pues bueno, yo voy a hacer lo que me toque en la cancha. Las decisiones de quién juegue o quién no, no dependen de mí. Yo nunca voy a estar con una mala cara ni perjudicando al equipo. Yo voy a hacer lo que me toque, juegue cinco minutos o noventa, siempre estaré con la mejor actitud”.

El ‘Toro’ fue titular en 5 de las 11 jornadas del Apertura 2025, aunque dos de esas fechas se las perdió por estar lesionado. Asimismo, Víctor Guzmán peleará en los próximos meses por quedarse con un lugar en la lista de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

