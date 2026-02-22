De nueva cuenta la Ciudad de México se le volvió a complicar a Rayados y después de haber caído ante el Club América, este domingo fueron derrotados por los Pumas de Efraín Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Por lo que una de las propuestas de la afición del conjunto regiomontano es que Doménec Torrent deje al equipo de Monterrey.

En redes sociales comenzó a circular por la fanaticada una supuesta “tendida de cama” por parte de los futbolistas debido a que no pudieron vencer a los universitarios. Sin embargo, aunque las burlas hacia los auriazules es por la falta de título y lo que pasó en Concacaf Champions Cup, en la Liga MX es la mejor ofensiva y se mantiene invicto.

El problema es que Rayados no logra levantar y está en la posición número 9 de la tabla general. Lamentablemente, en este torneo no hay repechaje, por lo que está quedando fuera y no peleará la fiesta grande, aún cuando todavía falta más de la mitad del torneo. Es por ello que necesita sumar pero ahora se enfrenta ante Cruz Azul que recién venció a Chivas.

¿Torrent se puede ir de Rayados?

Tras la derrota ante Pumas todo parecía tranquilo, incluso Torrent salió a bromear con el tema de Efraín Juárez, elogió a su equipo y sólo habló de la falta de contundencia que tienen, por lo que no se notó que hubiera una molestia por parte de la directiva, aunque de no vencer a Cruz Azul corren el riesgo de irse más abajo en la tabla y ahí sí se vienen las decisiones.

Y es que equipos como Necaxa y Tijuana podrían rebasarlo y ahí sí comenzar a perderse, sobre todo porque debe sumar la mayor cantidad de puntos ahora, ya que a lo largo de los microciclos para el Mundial podría estar perdiendo jugadores clave, que al final podrían terminar por empeorarle el camino al conjunto.

Hasta ahora, Torrent se ve tranquilo y no habló de una posible salida, por lo que la directiva sigue teniendo confianza en él, aún cuando de 37 encuentros que ha disputado ha perdido en 12 ocasiones. Es por ello que para el próximo duelo en casa, si llegara a perder, ahora sí las condiciones con el estratega podrían estar cambiando.

