Rayados de Monterrey está clasificado a los playoffs del Apertura 2025 pero sigue sin convencer desde lo futbolístico y la afición está molesta con el rendimiento del equipo que en las últimas jornadas no ha estado a la altura de las circunstancias.

Este domingo se disputó el Clásico Regio ante Tigres en el Gigante de Acero, lleno de tensión, con polémicas y con muchas emociones. El encuentro terminó en empate 1-1 y ambos desperdiciaron la oportunidad de escalar posiciones en el torneo.

Los regios son candidatos a ganar el título esta temporada, aunque para ser campeones deben mejorar mucho, sabiendo que en la próxima instancia se medirán ante los mejores del torneo y cualquier error los puede dejar fuera del torneo.

Post empate, Domènec Torrent habló en conferencia de prensa y dejó una frase polémica que no cayó para nada bien en la afición del equipo y en las redes sociales estallaron contra el entrenador español que sigue siendo mirado de reojo por todos.

¿Qué dijo Torrent?

“Yo jugué muchos y clásicos que los veía todo el mundo, no solo México, todo el mundo”, reveló el DT europeo, quitando algo de importancia al partido y desatando la furia de su afición, sabiendo que es el partido más importante para el equipo.

Además, analizó el partido: “Al final, un empate que podríamos decir que es justo por el mérito de los dos equipos. Tigres está jugando muy bien al fútbol. No nos gusta empatar y, en un Clásico, menos, pero tal como se desarrolló el partido, creo que es justo para ambos. Son partidos donde los pequeños detalles te cambian todo. Cuando quedas con 10, normalmente te ordenas más, esto pasa casi en todos los equipos, porque sabes que estás uno menos”.

