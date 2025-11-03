Chivas le ganó por 1-0 a Pachuca este domingo gracias al tanto de Armando González, uno de los líderes de goleo del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado está 6° en la clasificación y tiene muchas chances de asegurarse su lugar en la Liguilla de manera directa.

Sin embargo, Chivas todavía tiene que disputar un partido en la Liga MX, el cual será el próximo sábado frente a Rayados. Después de la victoria frente a los Tuzos, Gabriel Milito se mostró muy respetuoso de cara a lo que será el enfrentamiento con Monterrey en el Estadio Akron.

“Nos queda un partido contra un gran rival. El partido ante Rayados será complicadísimo, tiene un gran entrenador que lo conozco desde mi etapa como jugador en Barcelona”, comenzó diciendo el técnico argentino acerca de Domènec Torrent, ex ayudante de Pep Guardiola en Barcelona.

“Rayados tiene un entrenador fantástico y cuenta con jugadores fantásticos. Para ganar ese partido hay que hacer un encuentro completo, casi perfecto, para tener opciones porque el rival es de jerarquía y está muy bien entrenado. Es una de las pruebas más duras para nosotros”, concluyó Gabriel Milito en la conferencia de prensa.

Gabriel Milito en su época cuando conoció a Domenec Torrent (Getty Images)

El Rebaño Sagrado lleva dos victorias consecutivas en la Liga MX después de sus triunfos ante Atlas en el Clásico Tapatío y frente a Pachuca. Parece improbable que Chivas no termine 6° en la tabla; si bien FC Juárez lo puede igualar en puntos, los Bravos tienen que derrotar a Querétaro y esperar que el equipo de Gabriel Milito pierda con Rayados y además debería restar esos cinco goles de diferencia que hay actualmente.

Por el lado de Monterrey, el conjunto de Domènec Torrent ya aseguró su lugar en la Liguilla. Pero todavía no definió su ubicación en la tabla. Rayados podría quedar hasta 2° por estadística, pero lo más probable es que termine 4° o 5° en la clasificación.

En síntesis