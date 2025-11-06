La temporada después del Mundial de Clubes, en el que dejaron una gran imagen tras llegar a octavos de final, comenzó de la mejor manera para Rayados de Monterrey, que se consolidaba como uno de los candidatos al título en el Apertura 2025.

Sin embargo, el rendimiento en los últimos partidos decayó y los regios bajaron varias posiciones en la tabla, aunque ya están clasificados a los playoffs, donde esperan estar a la altura de las circunstancias para volver a ser campeones de México.

El fin de semana pasado, los dirigidos por Domènec Torrent igualaron 1-1 ante Tigres en el Clásico Regio, aunque el nivel del equipo no fue el esperado por la afición, que todavía no confía al 100% en la plantilla porque han sido muy irregulares.

Clásico Regio del futbol mexicano (Getty Images)

Mientras tanto, comenzaron a surgir versiones sobre diferencias dentro del grupo, especialmente entre el técnico y algunos jugadores referentes. El periodista Diego Armando Medina, de RG La Deportiva, indicó que la relación no sería la mejor y que habría cierta tensión que preocupa al club.

¿Qué pasó en Rayados?

El conflicto se intensificó después de que Torrent hiciera comentarios sobre Canales y Lucas Ocampos: “Sergio Canales puede ir al espacio pero no es rápido, Lucas Ocampos lo puede hacer pero se encuentra cómodo recibiendo el balón al pie”.

Como respuesta, Canales publicó en sus redes estadísticas que lo destacan como un jugador veloz en la Liga Española, mientras que Sergio Ramos compartió un mensaje ajeno que resaltaba su influencia en la Liga MX: “Sergio Ramos puso al club y a la Liga MX en el mapa mundial, sin importar otros jugadores. Cuando se vaya, será difícil que el mundo recuerde lo mismo”. Según Medina, esta situación refleja que existe malestar interno y que José Antonio Noriega, presidente deportivo, deberá intervenir cuanto antes para calmar los ánimos y proteger la armonía del equipo.

