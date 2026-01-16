En las últimas semanas, un fuerte rumor que cobró notoriedad fue el del posible interés de Rayados por el delantero Antoine Griezmann. Tras varios días de silencio, José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, rompió el silencio y habló sobre el jugador de Atlético Madrid.

En diálogo en el programa Faitelson sin censura, el directivo fue contundente por la consulta: “A mí también (me gustaría verlo en la Liga MX), no estamos en un momento para eso, hemos traído jugadores de jerarquía, esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad“.

Además, detalló el plan para el armado de la plantilla: “En este momento estamos muy claros, y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa”.

José Antonio Noriega rompió el silencio y habló de Antoine Griezmann y Sergio Ramos. [Foto: Getty Images]

Por otro lado, también se refirió a la salida de Sergio Ramos: “Cada quién se hace responsable de sus decisiones. Sergio se apresuró un poco, pero es para respetar. Le hice saber que nos sorprendió, no era la mejor forma, pero las pláticas iban avanzadas“.

Y agregó más precisiones sobre la negociación: “Tanto él como nosotros estábamos lejos, nosotros también teníamos la sensación que no iba a haber una renovación, pero pensábamos esperar más y anunciarlo, Sergio tomó su decisión y no pasa nada”.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Antoine Griezmann?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante francés de 34 años lleva disputados 28 compromisos con el Atlético Madrid en lo que va del actual curso, siendo titular en solo 10 de ellos. Eso si, acumula 10 anotaciones y una asistencia.

