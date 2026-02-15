Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 15 de febrero por el partido correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. Es un encuentro que cruza a dos equipos que están en realidades muy distintas.

Rayo Vallecano pelea por no descender, mientras que Atlético de Madrid está lejos de luchar por el título pero se ubica 3° en la clasificación. En la previa a este juego se dieron varias novedades en la alineación del club colchonero ya que no aparecen los nombres de Julián Álvarez y Antoine Griezmann, entre otros.

El motivo de la suplencia de Julián Álvarez y Antoine Griezmann

La explicación de la suplencia de ambos delanteros es que el Atlético de Madrid viene de jugar el jueves pasado contra el Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey y el próximo miércoles se enfrenta con Brujas por los Playoffs de la Champions League.

Entonces, para gestionar el esfuerzo de algunos de sus jugadores más importantes, Diego Simeone decidió dejar como suplentes a Julián Álvarez y a Antoine Griezmann. Marc Pubill, Koke, Giuliano Simeone y Ademola Lookman son otros futbolistas destacados que no forman parte de la alineación titular.

Más allá de la amplia rotación de Diego Simeone, el Atlético de Madrid presenta un equipo con Thiago Almada, Álex Baena, Nicolás González y Alexander Sorloth, entre otros, por lo que debería estar capacitado para intentar llevarse los 3 puntos ante Rayo Vallecano.

En síntesis

El Atlético de Madrid visita al Rayo Vallecano este domingo 15 de febrero.

Julián Álvarez y Antoine Griezmann son suplentes para gestionar su esfuerzo físico.

El equipo de Diego Simeone prioriza la Champions League.