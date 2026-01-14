Mientras en Atlético Madrid gana 9,38 millones, el salario que podría pagar Rayados a Antoine Griezmann

Antoine Griezmann se convirtió en la noticia del momento en el futbol mexicano. El francés que actualmente se encuentra en Atlético Madrid, fue vinculado con Rayados de Monterrey en las últimas horas según la información del Chiringuito TV, programa español.

Si los regios consiguen su fichaje volverán a romper el mercado de pases con el objetivo de lograr el tan ansiado título que están esperando desde hace años y que no han podido conseguir a pesar de las grandes figuras que fueron contratando.

Su llegada no sería fácil porque el atacante percibe un salario anual de 9,38 millones de euros por temporada en el Atleti según el sitio Capology, lo que complicaría su llegada porque Rayados no está en condiciones de pagar esa importante cifra.

Sin embargo, podrían convencerlo como hicieron con Sergio Ramos en su momento y convertirlo en uno de los mejores pagos de la Liga MX. El defensor llegó a percibir 5 millones de dólares por temporada y con ese dinero podrían tentar al francés.

¿Hasta cuándo tiene contrato Griezmann?

Además, el ex Barcelona tiene vínculo con Atlético Madrid hasta mediados del 2027 por lo que deberán negociar club a club para sacarlo de España y pagar su pase. Según Transfermarkt, su valor de mercado en la actualidad es de 11 millones de euros.

Domenec Torrent desmintió los rumores del fichaje de Griezmann

“El año pasado se ve que me pelee con Lucas Ocampos, ni vergüenza tienen para rectificar, Lucas se reía conmigo… o que el vestidor está roto y ahora que queremos fichar. Además, no me interesa, me interesa el partido de hoy”, expresó el DT del equipo regio.

En síntesis