Rayados anunció oficialmente el lunes pasado la llegada de Martín Demichelis como el nuevo entrenador del equipo. Luego de la salida de Fernando Ortiz, Monterrey tendrá nuevamente un técnico argentino.

El ex técnico de River Plate estuvo tan solo dos semanas sin trabajo. Martín Demichelis se despidió del Millonario el pasado 28 de julio y este miércoles 15 de agosto tomó rumbo hacia México para integrarse a Rayados.

Martín Demichelis habló por primera vez como DT de Rayados

ver también Martín Demichelis y Rayados de Monterrey: Una relación más estrecha de lo que se creía

Antes de tomar el vuelo hacia Monterrey, Martín Demichelis habló por última vez en suelo argentino: “Eso (el trabajo en River) hace que una gran institución como Monterrey se haya fijado en nosotros. Vinieron a conocernos en persona y allá vamos muy ilusionados“, comentó el técnico con el canal TyC Sports.

“Estoy muy contento de que una grandísima institución post salida de River haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos. Es una institución con un grandísimo plantel e infraesctructura”, agregó Martín Demichelis.

Martín Demichelis habló antes de viajar hacia México (Fuente: TyC Sports)

Por otro lado, el flamante entrenador de Rayados habló sobre Maxi Meza: “Creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River“.

Publicidad

Publicidad

“Hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses y que sentía que se había vaciado. Yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí, me alegro que se sume a River”, concluyó Martín Demichelis acerca de la situación y la salida de Maxi Meza.