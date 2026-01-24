No es fácil ser un estratega argentino y triunfar en la Liga MX. Muchos han pasado por el futbol mexicano provenientes del país sudamericano, y no han hecho otra cosa que fracasar estrepitosamente. Son contados con los dedos de una mano los que han logrado quitarse la etiqueta y salir victoriosos de su paso por uno de los mejores torneos del continente.

Publicidad

Publicidad

Dentro de ese selecto grupo está Matías Almeyda, que pudo conquistar cinco títulos en México, en su exitosa etapa como DT de Chivas ya unos años atrás. Liga MX, Copa MX (dos veces), Supercopa MX y Concachampions fueron los trofeos que pudo alzar en el banquillo del Guadalajara. Por ello, su perfil siempre ha sido bien visto por los equipos locales.

El año pasado, hubo una época donde varios clubes importantes del futbol mexicano se quedaron sin entrenador. Fue allí cuando Rayados había intentado seducir al ‘Pelado’, a mediados del 2025, luego de la salida de Martín Demichelis. Sin embargo, en aquel momento el ex Rebaño Sagrado les había bajado el pulgar y finalmente llegó el español Domenec Torrent.

Matías Almeyda, actual entrenador del Sevilla [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Por aquella época, se había mencionado que la razón de la negativa de Almeyda había sido ‘otro desafío profesional’, anunciándose más tarde su firma en el Sevilla. Desde entonces, el director técnico argentino se ha desempeñado en ese popular equipo de la Liga Española, que no está atravesando hoy una actualidad cómoda. Ni a nivel deportivo ni institucional el clima es el adecuado.

En ese contexto, en las últimas horas el propio Matías Almeyda confirmó que había estado a un paso de dirigir Rayados, hasta que aparció el club español en su camino. Al timonel, en rueda de prensa, le preguntaron por las intenciones de Sergio Ramos de comprar o ser accionista del Sevilla, y lo vinculó al club mexicano.

ver también ¿Peligra el Mundial? Santiago Mele pidió salir de Rayados en invierno pero no lo dejaron

“Sergio Ramos sabe que el respeto que le tengo como futbolista, estuve a punto de entrenarlo en Monterrey y en su momento yo me decidí en venir a Sevilla”, confesó sincero el DT. Curiosamente, los rumbos que en aquella época no se cruzaron, podrían hacerlo en el corto plazo como dueño/propietario y empleado, una relación opuesta a la que habrían tenido en Rayados.

Publicidad

Publicidad

ver también Denis Bouanga denuncia el fichaje de Berterame a Inter Miami: así apuntó contra LAFC y su directiva

Con esto, quedó ratificado también que el ‘Pelado’ puede ser una buena opción a futuro para el banquillo albiazul, dado que ya ha dado antes la luz verde para negociar. En algún momento se había mencionado que en México tenía exclusividad con Chivas, pero ya el propio estratega ha revelado que detalles separaron a uno del otro. ¿Se dará en el post Torrent?