Muchos actores fueron parte de las repercusiones que generó la venta de Germán Berterame al Inter Miami, que se cerró entre 24 y 48 horas, en una operación express. Esta transferencia causó barullo entre aficionados, periodistas y hasta jugadores de los equipos, que se fueron manifestando con el correr del tiempo.

Ahora bien, lo que nadie se esperaba era la irrupción de un protagonista que no estaba en el radar. Denis Bouanga, goleador de LAFC, se mostró fastidioso por la concreción de ese traspaso internacional. El delantero franco-gabonés, en el pasado buscado por América y Cruz Azul, se quejó luego de que el equipo de Messi se llevara al mexico-argentino.

El enojo del atacante y figura de Los Ángeles FC surge de que era el Plan A de Berterame pero su club no lo dejó salir. Inter Miami había ofrecido al cuadro estadounidense un monto similar al que pagó a Rayados (15 millones de dólares), pero no hubo predisposición. Pese a que Denis Bouanga pretendía que se acepte la propuesta, la institución dueña de su ficha no estuvo de acuerdo.

En su cuenta de la red social ‘X’, el artillero de LAFC dio retweet a un posteo de un aficionado, que proclamaba: “Estás a centímetros de tu sueño y el club te lo cierra…”. Con esto, Bouanga confirmó los reportes que lo habían señalado como la primera opción que buscó Inter Miami antes de contactarse con los Rayados de Monterrey. Finalmente, el club angelino bajó el pulgar y el equipo de Messi fichó a Germán Berterame.

Este comportamiento de Bouanga generó un quiebre con parte de la fanaticada de Los Ángeles FC, por considerar que el jugador ya no quiere estar en la institución. De este modo, con el mercado de fichajes abierto y la Major League Soccer aún lejos en el calendario, hay grandes posibilidades de que el jugador emigre en esta ventana.

Mientras que Denis Bouanga tiene titularidad garantizada en LAFC, Germán Berterame, por otra parte, no la tendrá fácil en Inter Miami. Competirá por el puesto de centrodelantero con Luis Suárez y Tadeo Allende: el uruguayo, por jerarquía, y el argentino, por fantástica actualidad. Será tarea del ahora ex Monterrey ganarse un lugar en Inter Miami.

