En otras posiciones del campo, los futbolistas pueden ganarse un lugar más fácilmente pues pueden ingresar durante el juego y demostrar sus credenciales. Pero en lo que respecta a portería, el puesto del arquero es letal una vez que está sentenciado quién es el titular, ya que su competidor debe esperar otro factor: un error, una sanción u otra circunstancia peculiar.

Este escenario es en el que se encuentra inmerso Santiago Mele, que está frustrado por su escasa participación en el primer equipo del CF Monterrey. El guardameta uruguayo ha perdido el puesto el año pasado, y no lo pudo recuperar ni en la pretemporada. Como se mantuvo el cuerpo técnico, tampoco pudo comenzar de cero en la consideración del entrenador.

Desde el mes de noviembre, Luis Cárdenas se ha adueñado del arco de Rayados. El último partido de Mele fue el día 9 de aquel mes, cuando ‘La Pandilla’ cayó por 4-2 ante Chivas en Guadalajara, con responsabilidad del charrúa en los goles. A partir del juego siguiente ante el América, Domenec Torrent cambió de arquero y ha sido definitivo hasta el día de hoy.

Ante esta situación, Santiago Mele ha elevado un reclamo: le pidió a la directiva salir en este mercado de fichajes. No solamente por la impaciencia de no poder jugar, sino porque desea ser tenido en cuenta para la Copa del Mundo por Marcelo Bielsa es la petición. El ex Junior sueña con jugar el Mundial con la Selección Uruguaya, pero si llega a mitad de año sin minutos será complejo que lo convoquen.

Ahora bien, si bien el charrúa tenía esperanzas de una buena recepción de parte del club por no ser utilizado por Torrent, se chocó con una negativa. La institución no le permitió emigrar, bajo ningún tipo de operación. En Rayados contemplan que la competencia interna es clave y que en cualquier momento uno podría ganarle el lugar al otro. También, que ante cualquier cosa que le ocurra al Mochis, necesitarán un buen recambio.

