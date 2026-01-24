logotipo del encabezado
¿Cerca de Funes Mori? Cómo quedó Berterame entre los goleadores históricos de Rayados de Monterrey

El naturalizado mexicano dejará Monterrey habiendo quedando entre los artilleros más destacados del club.

Berterame se marcha en una posición privilegiada.
© GettyBerterame se marcha en una posición privilegiada.

Por Martín Zajic

Germán Berterame tomó la decisión de poner fin a la etapa más exitosa de su carrera deportiva como jugador. El centrodelantero, que se volvió conocido por su gran paso por Monterrey, abandonará a Rayados para irse a jugar al futbol de los Estados Unidos. Allí, el recientemente mexicano se convertirá en nuevo jugador del Inter Miami.

Además de los millones de dólares que el equipo embolsará por su venta, el atacante le dejará un sustancial legado goleador que se ha metido en la historia del club. Por sus numerosas anotaciones como futbolista de ‘La Pandilla’, su nombre ha quedado escrito entre los más grandes killers que han pasado por la institución albiazul.

Tras la confirmación de su salida de Rayados, Germán Berterame se irá como el octavo máximo artillero de la historia del Monterrey. Si bien ha quedado lejos del podio, por su buena cantidad de conquistas con la playera del cuadro regio se ha colocado dentro del ‘top ten’. También por ello es que muchos han lamentado su partida repentina, tenía mucho por dar.

A lo largo de su paso por la Sultana del Norte, el delantero ha convertido 68 tantos, repartidos en 153 partidos jugados en el equipo. En ese lapso, además, ha aportado también 15 asistencias. De haber marcado quince goles más, se habría registrado entre los cinco máximos goleadores, pero no llegará a hacerlo, al menos en este primer ciclo.

¿Quién es el máximo goleador de la historia de Rayados de Monterrey?

El líder histórico de goleo de ‘La Pandilla’ es Rogelio Funes Mori, leyenda del CF Monterrey, que llegó a la cifra de ¡160 goles! con el conjunto regiomontano. Germán Berterame ha quedado a 92 tantos de distancia, muy lejos de su compatriota. Si quiere alcanzarlo, tendrá que regresar a Rayados en un futuro y completar su cosecha en una segunda etapa en el club.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores históricos de Rayados de Monterrey?

Con las anotaciones de Germán Berterame contempladas, así está el ‘Top 10’ de artilleros de la historia de la escuadra del norte:

  1. Rogelio Funes Mori – 160 goles.
  2. Humberto Suazo – 121 goles.
  3. Mario de Souza – 96 goles.
  4. Dorlan Pabón – 88 goles.
  5. Aldo de Nigris – 83 goles.
  6. Milton Carlos – 73 goles.
  7. Rubén Romeo Corbo – 69 goles.
  8. Germán Berterame – 68 goles.
  9. Guillermo Franco – 66 goles.
  10. Alfredo Jiménez – 63 goles.
martín zajic
