Tras el mando durante tres torneos del América y el actual reinado de Toluca de dos campeonatos, el Monterrey quiere ser el próximo dominador del futbol mexicano. Con fuertes inyecciones de dinero en jugadores de elite en los últimos tiempos, la directiva ha intentado, por ahora sin éxito, alcanzar ese gran objetivo de volver a levantar un título.

Figuras de la talla de Oliver Torres, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Tecatito Corona y Anthony Martial han llegado a ‘La Pandilla’ recientemente en pos de es sueño. No obstante, pequeños detalles han distanciado a Rayados de la gloria en las campañas pasadas, incluso llegando a una final donde se quedó con las manos vacías.

En la institución albiazul consideran que se han hecho muchos esfuerzos por fortalecer la plantilla en las ventanas anteriores y que hay un buen plantel. Es por ello que en este mercado de invierno la postura del club ha sido menos agresiva en materia de fichajes. Con solo dos incorporaciones hasta aquí, la afición siente que falta bastante, pero la cúpula dirigencial no tanto.

Hasta el momento, Luca Orellano y Daniel Aceves han sido las únicas contrataciones de este libro de pases de enero del 2026 para Monterrey. El delantero argentino todavía no debutó, pero por su gran pasado en Cincinnati, Vasco y Vélez, promete ser una grata sorpresa. El defensa mexicano, por su parte, viene de un gran año en Pachuca y ya ha visto sus primeros minutos.

Ahora bien, si bien desde Rayados habían deslizado que se retirarían del mercado, César Luis Merlo reveló este viernes que Monterrey irá por un último fichaje. ‘La Pandilla’ buscará cerrar un centrodelantero de jerarquía internacional como la cara nueva que pondrá fin a esta ventana de transferencias del cuadro regio.

Esta situación, no obstante, surge a causa del movimiento que se acordó la semana pasada: lo que se quiere es conseguir un reemplazo de calidad para Germán Berterame. El ‘nueve’ titular se marchará al Inter Miami a cambio de 15 millones de dólares (a Rayados le entran 10.5), y con ese dinero el club negociará por una figura.

Según el especialista en movimientos de futbolistas, Rayados ya abrió negociaciones por un jugador pero no tiene el nombre. Además, aclaró que hubo muchos ofrecimientos de diferentes opciones parte de agentes pero que fueron descartados e irán por un apuntado que tiene la directiva. Monterrey intentará abrochar la llegada del próximo refuerzo antes de la cuarta jornada del Clausura de la semana que viene.

