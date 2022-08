No importa cuántas veces le pregunten por la Selección mexicana. Carlos Vela ha cerrado la puerta definitivamente al Tricolor, por lo que si alguien deseaba verlo vestido de verde nuevamente, se quedará con las ganas.

Hace algunos días, el Bombadero aseguró que esta decisión fue tomada priorizando su felicidad. Esta ocasión, ha dado otro argumento podroso, respetando todo lo que han disputado sus compañeros de la Selección.

"Es definitivo, y menos en este momento. Llegas al Mundial y hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las Eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. Sería, desde mi punto de vista, imperdonable, meterme ahora y decir 'ahora sí como ya es el Mundial sí voy´", afirmó para CNN.

"Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en la Selección, así que no hay más por donde buscar".

Se escapó la tercera

Vale la pena recordar que el exReal Sociedad no disputa un compromiso con el Tri desde Rusia 2018, priorizando a su club LAFC, además de pasar momentos con su familia, lejos de la que habría sido su tercer Copa del Mundo.