México quedó eliminado de Qatar 2022 y César Montes conmovió a todos luego de no haber alcanzado el objetivo.

En la tarde de hoy, México volvió a vivir un oscuro capítulo en la historia de su futbol debido a que quedó eliminado de Qatar 2022 a pesar de haber derrotado 2-1 a Arabia Saudita. Por otro lado, uno de los jugadores que se destacó en el encuentro fue César Montes, quien tras el partido conmovió a todos por sus lágrimas.

Finalmente, el Tri no volvió a cumplir con su objetivo luego de haber quedado lejos de los octavos de final del mundial, instancia a la que no llegaba desde 1978. A su vez, el conjunto de Gerardo Martino no mostró nada diferente de lo que han llevado adelante a lo largo de los últimos dos años, entre los que se destaca tres derrotas consecutivas ante Estados Unidos.

Por otro lado, en la noche de Doha, México pudo sacar adelante la victoria ante Arabia Saudita gracias a los goles de Luis Chávez y Henry Martin. A su vez, uno de los jugadores más destacados, juntos al mediocampista de Pachuca, es César Montes que hizo todo para dar tranquilidad en el fondo del Tri.

Además, el futbolista de Rayados de Monterrey conmovió a todos debido a que luego de que se concretara la eliminación de México se derrumbó en llantos. Fueron Rodolfo Cota y José Luis Serrano quienes fueron a levantarlo mientras lloraba. Cabe destacar que el zaguero de la Pandilla de Nuevo León sería buscado en el futbol europeo.

Gerardo Martino dice adió al Tri

Consumada la eliminación de México en la Copa del Mundo, el Tata Martino habló en conferencia de prensa y afirmó que su contrato se terminó con el seleccionado nacional. “Mi contrato (con la FMF) se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más", declaró el argentino.

