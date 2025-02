La Selección de México quiere volver a competir ante los más poderosos y es Javier Aguirre el encargado de llevar a cabo el proyecto para poder conseguir grandes objetivos. La idea es hacer las cosas de la mejor manera a lo largo del 2025 y el año que viene poder llevar a cabo un papel importante en el Mundial 2026 que se jugará en tierras mexicanas, estadounidenses y canadienses.

Tras la gira en la que se disputaron dos amistosos con jugadores que no suelen ser convocados dado que los clubes no quisieron prestar a los suyos porque estaban en plena temporada, Javier Aguirre visitó el centro de entrenamiento del Club América con algunos objetivos.

Javier Aguirre en el centro de entrenamiento de Club América (@miseleccionmx)

Según informaron en Diario Récord, uno de los motivos del entrenador fue para lograr que finalmente Álvaro Fidalgo se nacionalice mexicano y pueda vestir los colores de El Tri a pesar de que es español. Su presente es muy bueno y Aguirre lo sigue de cerca desde hace rato.

A pesar de que se ha hablado en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de que Luka Romero, mexicano con nacionalidad argentina que jugó el último Mundial Sub-20 con la Albiceleste, pueda jugar para México, por el momento no hay novedades al respecto. El jugador, que ahora brilla en Cruz Azul, no descarta dicha posibilidad, pero tampoco ha dado señales claras sobre su futuro internacional. Mientras tanto, el objetivo de Javier Aguirre en México parece ser Álvaro Fidalgo.

André Jardine, DT de América, habló sobre esa posibilidad: “Cuando eres entrenador de selección, ves jugadores de los que no tienes una clara percepción del día a día. Cuando ves a estos jugadores del modo que ves a tus jugadores, observa otros valores. Fidalgo es importante y no se si esté disponible. Sí, hablamos de Fidalgo (con Aguirre) y me parece que es una gran opción para seleccionar. No sé cuántos meses falten o si ya sea opcional”.

Javier Aguirre también visitó el centro de América por otro motivo

Francotirador en Récord reveló que otro de los motivos que llevaron a Javier Aguirre a visitar el centro de entrenamiento de Club América es porque decidió tener una charla con André Jardine y la dirigencia de la institución para pedirles que de ahora en más cedan a los jugadores y poder llevar a México a lo más alto. La plática fue en buenos términos pero no quita que el DT les haya reclamado lo que pasó durante la última gira.

