Las convocatorias pasan, las jornadas FIFA y las giras también, y cuando uno quiera acordarse el Mundial 2026 estará a la vuelta de la esquina. Cada vez falta menos para que México, Estados Unidos y Canadá reciban la próxima edición de la Copa del Mundo de la FIFA, y ningún jugador se la quiere perder.

Aún queda un año y medio de competencia de selecciones para el desarrollo del certamen, y los partidos que quedan serán trascendentales para el diseño de esa nómina acotada y final que integrará sólo un grupo selecto de futbolistas, seguramente dejando fuera a otros que también mereciesen estar.

La Selección Mexicana no está exenta de esta competencia interna en busca de un lugar en la nómina decisiva para el Mundial, y los jugadores mexicanos elegibles son conscientes de que todo lo que han hecho hasta aquí y lo que se aproxima en esta temporada será clave para asegurar o no su lugar.

En ese sentido, una de las figuras que se manifestó al respecto fue Jesús Gallardo, un histórico del ‘Tri’ a estas alturas pese a no ser de los más grandes etariamente, que le dejó un mensaje a Javier Aguirre, entrenador del seleccionado, luego de haber sido el capitán de la escuadra nacional en la gira de Sudamérica.

Jesús Gallardo y un gran momento con el Deportivo Toluca

El lateral izquierdo de Toluca confesó que no siente tener el apoyo de la prensa como lo aparentan tener otros compatriotas, pero que luchará contra eso en busca de estar en la Copa del Mundo. “Quizás no soy un jugador que tenga tanto ‘marketing’, pero trato de dar todo adentro de la cancha. A pesar de haber cambios en la Selección siempre estuve ahí tratando de competir, buscando mi puesto, y bueno siempre será así, mejorar día a día, entregar el 100%, sobre todo en mi club que es lo más importante para después llenar el ojo al DT de la Selección para seguir estando ahí“, sentenció Jesús Gallardo en una entrevista con la señal de Fox Sports, donde dejó en claro sus aspiraciones.

El defensa de los ‘Diablos Rojos’, a sus 30 años, manifiesta que su gran sueño a mediano plazo es poder disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y que hará todo lo posible porque el ‘Vasco’ lo convoque. “Gracias a Dios he tenido la posibilidad de representar a México mucho tiempo, y espero seguir así, creo que mi trabajo me ha llevado a eso; hoy estoy tranquilo, feliz de poder seguir representando a la Selección, y tratando de poder llegar al Mundial“, agregó el extremo natural derivado a marcador de punta en el último tiempo en Toluca.

Jesús Gallardo y su nueva posición de campo a nivel clubes:

El experimentado jugador del ‘Tri’, con presente en el Toluca, destacó su polifuncionalidad como una virtud a considerar en ese análisis. Además, marcó el cambio al que ha tenido que adaptarse entre el cierre del 2024 y el comienzo del 2025 con la salida de un DT y la llegada de otro diferente. “Con Paiva tenía más ataque e ir hacia adelante, y el equipo tenía más posesión de pelota. Con el Mohamed es un juego un poco más directo, pero en estos partidos el ‘Turco’ me ha pedido que juegue un poco más atrás, que trate más de defender, de organizarme bien, de poder ir al ataque sólo cuando sea necesario, pues tenemos grandes jugador arriba; entonces me ha pedido que me quede un poco atrás, pero yo daré siempre lo mejor desde el lugar que me toque“, afirmó Jesús Gallardo, que actualmente es titular indiscutido en el conjunto escarlata más allá de la rotación a la que a veces recurre Antonio Mohamed en busca de dosificar cargas por el intenso calendario.