Claudio Suárez es una de las voces autorizadas a la hora de hablar de la Selección Mexicana. Referirse al ex zaguero tricolor es hablar del jugador con más partidos jugados en la historia del equipo nacional con un total de 177 apariciones, es por eso que sus palabras toman fuerza a la hora de manifestar que es incierto el futuro inmediato del Tricolor, porque ya sea con Gerardo Martino u otro entrenador, no hay muchos cambios por hacer con los jugadores convocados, tal como dijo en plática con Bolavip México.

“Yo creo que ya está México (en el Mundial). Ahora no sé que vaya a pasar, hay mucha crítica y muchas dudas por como está jugando la Selección, no está jugando bien, tiene muchos altibajos. Esperemos que los jugadores se pongan en buen ritmo porque así pueda llegar otro técnico o alguien, van a ser los mismos jugadores porque no hay de donde sacar más. Mucha gente habla de que tienen que cambiar. Hay generaciones que se van dando y con esta te la tienes que jugar”, afirmó.

De igual forma, el Emperador dejó claro que hoy en día, tanto aficionados como jugadores, no tienen certeza de la propuesta de México dentro del terreno de juego en algo que, desde su punto de vista, obedece a una falta de identidad generada por la constante terminación de procesos en la dirección técnica.

“Ahorita le preguntas a cualquier aficionado o jugador profesional y no sabemos a que jugamos, no tenemos la identidad de mantener y trabajar a futuro, sostener esos procesos que pocos entrenadores lograron como La Volpe o Juan Carlos Osorio, que son los únicos que tuvieron todo el proceso y yo diría que con Osorio nunca supimos a que jugaba el equipo, pero los resultados se le dieron, esto en eliminatorias porque en el Mundial todos hemos llegado a la misma instancia, todos hemos llegado al mismo partido”, compartió.

AL TRICOLOR DEL TATA LE FALTA TRABAJO

A la hora de emitir un juicio sobre lo que ve en el terreno de juego por parte de la Selección, Suárez dejó claro que desde afuera no se puede saber a ciencia cierta lo que sucede en el día a día, aunque desde su experiencia percibe un equipo partido entre líneas y con elementos que no rinden igual en sus clubes que con México.

“Para uno es fácil cuando estás afuera dar una opinión. Quisiera estar en el día a día viendo su trabajo, que entrena o que hace, pero viéndolo como siempre mortal, ves que el equipo no genera oportunidades de gol, le cuesta trabajo ese tema; uno estuvo muchos años como jugador, de cierta manera conoce un poco más y veo al equipo partido, la defensa muy sola; se ve un equipo al que le falta trabajo o los mismos jugadores no captan la idea de lo que quiere el Tata Martino. Se ve un equipo desdibujado y creo que hay material, si analizas jugador por jugador, a lo mejor algunos no tienen regularidad, pero la mayoría como Memo Ochoa con experiencia en la defensa, Johan Vásquez es titular en su equipo, Arteaga, César Montes, Sánchez; en media cancha los tres son titulares, Edson Herrera, Edson Álvarez e incluso Érick Gutiérrez con PSV Eindhoven; adelante, Jiménez ya regresó de su lesión, Chucky Lozano ya participa más con Napoli y Tecatito en Sevilla, que se ve muy diferente ahí con Lopetegui, pero ya en la Selección no se ve que jueguen en equipo, quieren demostrar más e intercambian posiciones, se ve un equipo desordenado y es la duda de que pasa con el Tata Martino, si realmente tiene la capacidad para hacerlos trabajar en equipo, esa es la duda, pero si quitas al Tata Martino ¿a quién pones? No es fácil quitar y poner, hay que ver que técnico, con qué capacidad para poder resolver esta situación”, terminó.