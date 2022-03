Una de la zona del campo que más cuestionamientos tuvo en la eliminatoria para la Selección Mexicana fue la defensa, y no tanto por el funcionamiento, sino por la elección de los jugadores de parte de Gerardo Martino para conformar su línea de zagueros, particularmente cuando no le daba minutos a Johan Vásquez.

En lo que respecta puntualmente a los defensas, un hombre de la experiencia de Claudio Suárez en esa posición consideró en charla con Bolavip México que el Tricolor no debe preocuparse por el nivel de sus centrales y en general de su alineación estelar; sin embargo, consideró que a comparación de equipos como Brasil o Argentina que tienen el material humano para armar más de un equipo de buen nivel, en México batalla para tener un equipo competitivo.

“Sí (México puede estar tranquilo en la central). En todas las posiciones hay elementos para cubrir, desde la portería hasta la delantera; el tema es que no tienes como Brasil, que los ves en la eliminatoria de Sudamérica ya calificados y a algunos jugadores ya no los llaman para darles descanso, pero a los que llaman van a la Selección y responden muy bien porque tienen cantidad para llamar a más jugadores de calidad. En México lamentablemente no alcanzamos a armar dos selecciones, con trabajos podemos armar una Selección competitiva”, dijo.

¿QUIENES DEBEN SER LOS CENTRALES TITULARES EN EL MUNDIAL?

A la distancia, el Emperador ve a defensores de buenas hechuras como Vásquez, Montes y Araujo, mientras que señaló a un Héctor Moreno al que ha notado fuera de ritmo en parte por el inicio de torneo complicado que tuvo en su equipo. Además, subrayó que Gerardo Martino es el responsable de detectar si tienen lo necesario hasta en personalidad y lectura de juego como para ser titulares.

“Aparte de Johan (Vásquez) y César (Montes), está Néstor Araujo que también tiene experiencia, juega en una liga competitiva como la española y es titular. A lo mejor Héctor Moreno ha perdido un poco por el tema de la edad, se ve fuera de ritmo y aparte tiene que ver mucho sus equipos, en Rayados les costó mucho trabajo. Es el entrenador el que los ve día a día para saber quiénes pueden estar bien físicamente y tienen ritmo de juego, saber tener la comunicación y el liderazgo. Muchas veces en cada posición debes tener a alguien que sepa leer el juego y tenga comunicación, eso tienes que analizarlo como entrenador. No los conozco bien, los veo de lejos, pero no sé sus personalidades, si realmente tengan esa capacidad”, sentenció.