Christian Martinoli no se guardó nada y criticó a la Selección Mexicana en TV Azteca.

La Selección Mexicana sigue sin convencer: en la jornada de ayer, igualó 0-0 ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago (Estados Unidos) y volvió a dejar muchas dudas en cuanto al rendimiento colectivo. A pesar de que Héctor Herrera llevó calma asegurando que este es el camino a seguir, los fanáticos y los comentaristas más prestigiosos del país no opinan lo mismo.

Christian Martinoli es uno de ellos. Si bien no se expresó a través de sus redes sociales, sí utilizó el espacio de TV Azteca para lanzar una fuerte crítica al equipo nacional. Con el encuentro a punto de acabar, el periodista deportivo hizo énfasis en los problemas que está presentando el Tri desde hace un tiempo en la faceta ofensiva y pidió, de forma indirecta, por el regreso de Javier Hernández.

"Si el predilecto del Tata no anda, que no anda Raúl Jiménez; si Rogelio Funes Mori está lesionado y últimamente tampoco anduvo; si Henry Martín parece que ya va muy alejado en la pelea y si el predilecto de las masas (Chicharito) no es convocado... Se le está abriendo un espacio de oportunidad impensado al Chaquito (Giménez)", apuntó el seguidor del Deportivo Toluca.

Es una realidad que los delanteros del Tri no están rindiendo al nivel habitual y esto se ve reflejado en los resultados. El elemento del Wolverhampton no logra volver a su nivel con México y los relevos no han estado a la altura, lo que ha llevado a que el Tata se fije en Santiago Giménez. "Ojo con el Chaquito. Si le pone un poco más de actitud, se desprende de los nervios y se vuelve un insolente se puede meter hasta como titular", señaló Martinoli.

Para cerrar con este análisis del pobre rendimiento de la Selección, Christian se mostró apenado por los llamados de algunos futbolistas que claramente no han hecho mérito para vestir la playera nacional. "Acá haces dos saques de banda bien y eres convocable, ojo", mencionó el periodista. Días atrás le pegó a Rodolfo Pizarro, ya que recibió su "trigésima novena oportunidad" por parte del cuerpo técnico ante Uruguay e hizo poco.