Todo está listo para que la Selección Mexicana enfrente a su similar de Estados Unidos este viernes en la Eliminatoria de la CONCACAF, pero este duelo no sólo será especial por la rivalidad que existe entre ambos, también tendrá un ingrediente diferente pues será el debut de Ricardo Pepi con la playera de las Barras y las Estrellas.

Previo a este encuentro, Pepi fue cuestionado acerca de las estrellas que han tenido ambos equipos, como lo fueron Cuauhtémoc Blanco para México y Landon Donovan para Estados Unidos, por lo que se le pidió que eligiera a su favorito, algo que el atacante del FC Dallas sorprendió con su respuesta: “Yo vi a los dos jugadores. Si me tocara escoger a uno no pudiera”.

Cabe destacar que tanto Blanco como Donovan hicieron historia con sus respectivas selecciones, pues el canterano de las Águilas del América es hasta el momento el tercer goleador histórico de la Selección Mexicana al sumar un total de 38 dianas, mientras que la estrella del LA Galaxy es el máximo anotador junto a Clint Dempsey con 57 tantos.

La decisión de Pepi sobre elegir al equipo estadounidense ha causado mucha controversia, pero él decidió confesar el por qué le tiene más apego a su tierra natal: “Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mí y a mi familia un hogar, así como las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado”.