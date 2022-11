Un exfutbolista compartió sus pronósticos para la Copa del Mundo y no incluyó al equipo de Martino en la siguiente instancia del certamen.

Fue rival de la Selección Mexicana y cree que el Tri no pasará fase de grupos en Qatar 2022

Parece claro que la Selección Mexicana no llega en su mejor momento al Mundial de Qatar 2022. El Tri ha tenido un camino plagado de altibajos, por lo que las críticas caen sobre la figura del entrenador, Gerardo Martino.

Un ex rival del Tri, el estadounidense Landon Donovan, realizó sus pronósticos para Fox y consideró que la Selección Mexicana quedará eliminada en fase de grupos. El antiguo atacante, además, fue optimista respecto a la participación de su país en Qatar 2022.

En su pronóstico, Donovan sorprendió, no sólo por el hecho de dejar afuera a México en fase de grupos y ver finalista a Estados Unidos, sino porque el equipo que acompañó a Argentina en el Grupo C, fue Arabia Saudita. Para el ex atacante, habrá sorpresas y ni el Tri ni Polonia avanzarán a la próxima instancia.

México, una fija en la fase final

Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 en adelante, México ha estado en todos los certámenes y nunca se quedó eliminado en primera fase. En contrapartida, el famoso quinto partido sigue siendo un obstáculo difícil de superar.

La última vez que México se quedó afuera en fase de grupos, fue en el Mundial de Argentina 1978, cuando perdió los tres partidos ante Polonia, Alemania Federal y Túnez.