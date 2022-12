Dos dueños no quieren a Miguel Herrera en la Selección Mexicana

Tras la salida de Gerardo Martino de la Selección Mexicana luego del fracaso mundialista en Qatar por no haber superado la fase de grupos, en la Federación Mexicana de Futbol saben que es importante dar cuanto antes con su reemplazante, a la vez que no quieren que una decisión apresurada los haga incurrir en un error del que podrían arrepentirse nada menos que en la Copa del Mundo de 2026 que tendrá al país como sede, junto con Estados Unidos y Canadá.

Se dijo que uno de los primeros requisitos de la búsqueda en relación al cual había mayor consenso de dueños y directivos es que quien asuma el cargo sea mexicano, por lo que no son demasiados los nombres a considerar, máxime cuando Víctor Manuel Vucetich, un candidato natural, ya adelantó que no aceptaría el cargo.

No tardó entonces en tomar fuerza el nombre de Miguel Herrera. De hecho, el periodista David Faitelson lo deslizó apenas consumada la eliminación de México en el Mundial. Sin embargo, su colega Miguel Ángel Arizpe adelantó recientemente que hay dos dueños y algunos directivos que se oponen a su designación.

“Su nombre claro que está en la boca de todos los del medio, pero no en la de los que deciden. A ver, te lo dejo claro: Sí es opción, pero no lo quieren todos y eso ya perjudica", citó el periodista, sin dar a conocer la fuente, en la columna que realiza para Mediotiempo. “Miguel no va a cambiar, seguirá declarando para excusarse de sus errores, se peleará, dirá cosas que perjudican y todo lo que le sabemos, y de eso ya están hartos acá”, continuó citando.

Según el "Judas" que informó a Arizpe desde la FMF, Piojo Herrera está tachado por algunos hombres de gran influencia en el futbol mexicano. No sobrando entrenadores mexicanos con la jerarquía probada para dirigir en la élite del futbol mundial, no se descarta entonces volver a optar por un extranjero, aunque la fuente citada por Arizpe dijo que existe desconfianza después de la desilusión que la amplia mayoría se llevó con Martino.