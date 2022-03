Gerardo Martino no pudo dirigir a la Selección Mexicana el pasado fin de semana en la visita a San Pedro Sula debido a problemas de salud, específicamente complicaciones en su ojo derecho por el desprendimiento de retina que padeció desde septiembre del año pasado, fecha en la que no pudo viajar a Costa Rica y Panamá para las primeras visitas del Tricolor.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilidad de subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a honduras y mañana, si Dios quiere, vuelvo a estar al frente del equipo. No subo a un avión desde los primeros días de enero de este año”, explicó sobre su padecimiento.

En mayores detalles, el Tata hizo énfasis en que sus posibilidades de viajar dependen completamente de como avance su tratamiento toda vez que lleva más tiempo de aplicado con respecto a la primera vez que lo operaron y este todavía no ha desaparecido por completo, motivo que lo hará esperar.

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía del mes de septiembre en 31 día me había desaparecido, ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero en las próximas semanas se solucione, una vez que desaparezca no tengo problema para viajar”, culminó.

¿QUIÉN DIRIGIRÁ A MÉXICO CONTRA EL SALVADOR?

Martino dirigirá este miércoles por la noche en el Estadio Azteca el partido en el que la Selección Mexicana concluirá su participación en el Octagonal Final de la Concacaf y en el cual pretende terminar de forma definitiva con el boleto a Qatar 2022 en sus manos, muy posiblemente como tercer lugar de la eliminatoria.