La Selección Mexicana está a un paso de asegurar su participación en el Mundial de Qatar 2022, luego de la victoria obtenida en condición de visitante ante Honduras. De mínima, el Tri ya tiene asegurado el Repechaje en caso de una catástrofe como local ante El Salvador. Aun así, el ciclo de Gerardo Martino percibe cierto desgaste y son varias las personas que consideran cumplida la etapa del entrenador argentino.

Pese a un buen inicio en las Eliminatorias Concacaf, la Selección Mexicana entró luego en un bajón colectivo muy pronunciado, con irregularidad en los resultados y muchas dudas en el funcionamiento. La ajustada victoria ante Honduras, el rival más débil del octogonal, no fue la excepción, y por eso no sorprende que la danza de nombres para reemplazar a Gerardo Martino sea cada vez más intensa.

Uno de esos nombres es el de Miguel Herrera, hoy entrenador de Tigres. En diálogo con ESPN, el Piojo mostró su orgullo por ser relacionado a la Selección Mexicana, pero, además, dejó en claro que no entiende la continuidad de Gerardo Martino en el cargo: “Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, aseguró.

Miguel Herrera aparece como una opción de peso en caso de que se decida interrumpir el ciclo de Gerardo Martino antes del Mundial de Qatar 2022. “Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, detalló el Piojo sobre su situación contractual.

Desilusionado con el Tri de cara a Qatar

Además de postularse a la dirección técnica del Tri, Miguel Herrera puso énfasis en lo poco que le genera ver el rendimiento del equipo: “El nivel que en este momento tiene la Selección Mexicana no nos ilusiona para un Mundial. Para mí, la adaptación a ese 4-3-3 no ha sido la mejor, no se adaptan, arrancaron muy bien, pero sabemos que la eliminatoria es larga, desgastante, corres muchas circunstancias que no ves en los amistosos”.