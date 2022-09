Después de sus dos recientes amistosos internacionales, la Selección Mexicana de Futbol se encuentra caada vez más cerca de cerrar filas de cara al Mundial de Qatar 2022, donde deberá mejorar irremediablemente su nivel si quiere alcanzar el tan ansiado quinto partido.

Gerardo Martino ya tendría casi definida su lista final para viajar a Medio Oriente, donde respetaría a muchos futbolistas que formaron parte de su proceso. Sin embargo, también están aquellos que el Tata fue "olvidando" y hoy se encuentran lejos de una posibilidad concreta de regresar.

Este es el caso de Luis Chaka Rodríguez, quien se mostró consciente de que la baja en su nivel y las lesiones lo alejaron del Tricolor desde hace casi ocho meses. Sin embargo, el lateral derecho no ocultó su deseo de regresar a defender la playera de México, para lo cual sabe que deberá trabajar muy duro.

"Me encanta ver el partido de la selección, es el país a quien representas y me encanta ver la manera en que se prepara. Me encantaría estar ahí pero entiendo el proceso, es trabajar por estar ahí, me ilusiona mucho por lo que pueda venir en el futuro, tranquilo y disfrutando el proceso de mis compañeros porque me alegra cuando a ellos les va bien", declaró el futbolista de Tigres.

Desde su debut en el año 2015, el Chaka Rodríguez disputó un total de 38 partidos con la Selección Mexicana de Futbol, en los cuales marcó dos goles y concedió igual número de asistencias. Su última convocatoria fue el 30 de enero en el empate sin goles contra Costa Rica, por las Eliminatorias para la Copa del Mundo.