Hace instantes, Gerardo Martino dio a conocer la lista de 31 convocados para los amistosos de la Selección Mexicana frente a Perú y Colombia. Si bien todavía falta para el Mundial de Qatar 2022, este es el último llamado del entrenador argentino previo a este torneo. Esto quiere decir que, conociendo el modus operandi del DT, de aquí saldrán los 26 privilegiados que representarán al Tri en Asia.

Es cierto que respetó la gran base en la que viene confiando desde el inicio del proceso, pero también hay ausencias importantísimas. Al no estar considerados en esta oportunidad, es difícil imaginar que los "olvidados" hagan cambiar de parecer al Tata de aquí a mediados de noviembre.

Los dos más relevantes son Carlos Acevedo y Javier Hernández. El primero es uno de los mejores porteros del momento, con un futuro sensacional y que ya llama la atención de equipos europeos. Muchísimos fanáticos están molestos con esta situación y lo hicieron tendencia en Twitter, pidiendo explicaciones por su "cepillada". El segundo, mientras tanto, se veía venir: Martino jamás lo perdonó.

En el siguiente escalón encontramos a elementos como Marcelo Flores, Julián Araujo, Alejandro Zendejas, Emilio Lara y Carlos Vela, quienes son del gusto de la afición. Que no estén en la convocatoria no es sorpresa, ya que no estuvieron ni cerca de ser fundamentales en el proceso comandado por el Tata. El que hace más ruido por no estar quizás es Araujo, ya que Kevin Álvarez de Pachuca tomó su lugar.

Por último, algunos futbolistas que sí fueron tenidos en cuenta por el DT argentino pero han bajado su nivel en los últimos meses y se sacaron solitos. Hacemos referencia a Rodolfo Pizarro, Sebastián Córdova y Luis Reyes, quienes no están teniendo una gran temporada en la Liga MX. Otros que podemos nombrar son Israel Reyes y Eduardo Aguirre, por ejemplo.