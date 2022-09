El técnico argentino comienza a preparar panoramas alternativos si no se recuperan sus atacantes.

¿Chicharito? Los delanteros en los que pensaría Martino si no llegan al Mundial Jiménez y Funes Mori

La Selección mexicana cayó 2-3 ante Colombia, disputando su último partido de preparación en el continente americano y pactando reunirse por próxima ocasión ya en territorio europeo, para afinar detalles de cara a Qatar 2022.

Existen muchas dudas y preocupaciones para la Copa del Mundo, siendo probablemente la principal la posición de centro delantero. Santiago Giménez y Henry Martín atraviesan un buen momento, pero Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori presentan importantes lesiones de las cuales no es un hecho que se recuperen.

Incluso podrían estar en el Mundial, pero no llegar en buen momento tras varias semanas sin jugar. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Gerardo Martino empieza a diseñar planes alternativos en caso de no contar con ambos.

Aunque a cualquier cantidad de aficionados les gustaría ver el regreso de Chicharito Hernández, eso parece que no va a ocurrir. De acuerdo a David Medrano, el Tata no contemplaría al delantero del Galaxy ni siquiera si Jiménez y Funes Mori no se recuperan.

La alternativa más clara sería colocar en el puesto de falso 9 a Alexis Vega, Chucky Lozano o el propio Roberto Alvarado, elementos que han jugado en esa zona con Martino y que no son delanteros nominales.

Quedan unas semanas

Vale la pena recordar que la fecha límite para que el timonel argentino presente su convocatoria es el lunes 14 de noviembre, sabiéndose que va a esperar a sus lesionados hasta el último minuto.