Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022, por lo que Gerardo Martino debe resolver sus dudas correspondientes en las próximas semanas para así poder presentar la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana. En estos momentos, tiene 31 en mente y debería "cortar" a 5 cerca de la fecha límite...

+EN VIVO: VER AQUÍ - MÉXICO VS. COLOMBIA

El Tata ha sido muy tundido por el caso Chicharito Hernández, por la elección de Rodolfo Cota sobre Carlos Acevedo y muchos temas más. Es por eso que, tiempo antes de comunicar a los privilegiados que harán el viaje a tierras asiáticas, ya admitió que habrá un caos en el Tri. ¿El motivo? Los futbolistas que tendrá que dejar afuera del sueño de disputar la Copa del Mundo.

"La fecha tope (para la lista) va a ser el partido con Suecia (16/11), que es cuando vamos a volar a Qatar, ahí tenemos que definir. Irán jugadores de más, sí, porque algunos jugadores llegarán en el limite y la única diferencia es que esos jugadores que irán con una mínima opción si son de México pueden estar desde el principio y si son de Europa estarían llegando uno o dos días antes", reveló el argentino.

Más adelante, consciente de lo que significa decirle a un jugador que no será elegido para esta competencia, argumentó: "Alguna injusticia voy a cometer cuando me toque dar la lista. Éramos 31 y hay algunos fuera y sí, más allá de los lesionados qué hay que ir viéndolo, probablemente cuando dé la lista, adentro va a ser todo un tema porque genera mucha angustia y tristeza, y afuera va a ser un quilombo terrible".

Gerardo Martino presumió recambio generacional

"Lo fundamental tiene que ver con el recambio, a nosotros nos tocó. Si uno ve la lista de Rusia casi no queda nadie: Jorge Sánchez, (César) Montes, (Johan) Vázquez, (Gerardo) Arteaga, Carlos Rodríguez, (Sebastián) Córdova, (Luis) Chávez, (Érick) Sánchez, (Eduardo) Aguirre, Piojo (Alvarado), (Diego) Lainez, (Alexis) Vega, eso tiene que ver con nosotros… No lo diría, pero me preguntaste y esa es la selección de México, Estados Unidos y Canadá 2026 porque en la pandemia los Olímpicos demoraron un año y esos chicos se formaron en Selección mayor y eso es un saldo positivo que le encuentro", apuntó el Tata.