La Federación Mexicana de Futbol aún no ha dado demasiadas pistas acerca de quién será el próximo entrenador del Tri, luego de la salida de Gerardo Martino. Aún así, según diversos reportes, Ignacio Ambriz era uno de los técnicos mejor posicionados, junto a Miguel Herrera y Jaime Lozano. Sin embargo, el entrenador del Toluca le cerró las puertas al seleccionado nacional.

Ambriz se siente muy comprometido a su proyecto con los Diablos Rojos del Toluca, con quienes llegó a la final del reciente Apertura 2022. Además, el entrenador mexicano fue crítico con el momento que atraviesa el Tri, luego del fracaso en Qatar 2022.

"En este momento no. El gran compromiso que tengo con el club, no es momento. Creo mucho en Dios, siempre tiene marcados los momentos. No te voy a negar que cuando fui campeón con León sí me interesó. Había un entrenador, pero creo que también es momento de un mexicano", comentó Ignacio Ambriz.

En diálogo con Fox Sports, Ambriz mencionó a Miguel Herrera, Jaime Lozano, Luis Fernando Tena y Victor Manuel Vucetich como posibles opciones a la Selección Mexicana. Aún así, también dejó una propuesta: "Lo dijo La Volpe, no sería malo poner dos o tres entrenadores o dos o tres buenos asesores. Imagínate tener un asesor como Manuel (Lapuente) o Ricardo (Lavolpe). Las posibilidades de equivocarte serían menos", reflexionó.

Crítico con el futbol mexicano

Ambriz no tuvo reparos en señalar que el futbol mexicano está en crisis y que en la Liga MX existen muchos errores, como el número de extranjeros permitidos. "No me importa quedarme fuera. También me estoy equivocando en mi equipo, cuando hay más mexicanos que extranjeros. Yo soy responsable también de eso", afirmó.