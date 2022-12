Se siguen escuchando los ecos de la salida de Gerardo el Tata Martino de la dirección técnica de la selección mexicana tras la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ahora fue Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC (LAFC), quien dio su opinión al respecto.

Ya alejado del Tri por decisión propia, para Carlos Vela resultó frustrante que con cuatro puntos, producto del empate con Polonia, la derrota ante Argentina y el triunfo sobre Arabia Saudita, la selección mexicana quedara fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022 como tercer lugar del Grupo C.

Sobre el papel de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, Carlos Vela apuntó: "Obviamente no sé lo que pasó realmente desde dentro" y subrayó que "como mexicano, como aficionado, obviamente me hubiera gustado que México quedara campeón del Mundial. Así que es lo que todos los mexicanos deseamos algún día poder ver a la selección, ser campeón de un Mundial".

La eliminación de la selección mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 trajo como consecuencia inmediata el término del contrato de Gerardo el Tata Martino y un desagradable recibimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos Vela habló sobre la salida del entrenador argentino. "Todos tienen cosas que no hicieron bien o que pudieron haber hecho mejor, en ese sentido no considero que él tenga toda la culpa. Pero pues siempre sabemos que en el mundo del futbol, cuando algo no va mal, lo más fácil es agarrar el entrenador y sacarlo. No vemos realmente a profundidad lo que puede ser el problema. Lo que a simple vista se ve es sacar al entrenador y creemos que con eso ya el futbol mexicano va a ser mejor y que vamos a ganar el Mundial".

Carlos Vela sobre Gerardo Tata Martino

En entrevista para Azteca Deportes, Carlos Vela dio su opinión sobre Gerardo el Tata Martino, a pesar de no haber participado en su proceso: "Yo las pocas veces que hablé con él siempre fue una persona que me transmitía buenas cosas, que era muy claro con lo que quería, muy directo con lo que pensaba y hacía. Y a mí me gusta ese tipo de gente. A mí me parece gente interesante la que viene siempre de frente y te habla como te tiene que hablar y te dice lo que te tiene que decir".