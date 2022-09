La Selección Mexicana sufrió para derrotar por 1-0 a su similar de Perú en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California. Hirving Lozano fue el encargado de anotar el único tanto de la noche en lo que fue un nuevo flojo partido del elenco nacional rumbo al Mundial de Qatar 2022. Gerardo Martino, aún así, se retiró "feliz" e "ilusionado" por estar cada vez más cerca de competir en el torneo de selecciones más importante del planeta.

Además de platicar sobre el juego y diferentes situaciones de jugadores particulares (como Tecatito Corona o Raúl Jiménez), el entrenador argentino fue consultado sobre su ausencia en el entrenamiento del viernes. Claro, el Tata fue muy criticado por la prensa por esta nueva polémica y se tomó el tiempo de justificar su decisión de no acompañar al plantel y a su cuerpo técnico.

Según la explicación de Martino, la preparación del amistoso frente a Perú finalizó en la práctica del jueves, por lo que el viernes aprovechó para ver el partido de la Selección Argentina, la cual goleó 3-0 a Honduras y dejó una gran imagen. El DT, entonces, prefirió ver al equipo de Lionel Messi que tanta preocupación genera en México para el Mundial...

"Para mi hoy respirar se ha tornado en un problema. Tengo que decir que me quedé viendo a Argentina, yo autoricé el entrenamiento a puerta abierta hace cuatro o cinco semanas atrás, terminamos de preparar el partido el jueves, no íbamos a hacer nada. No solo es la gente, el periodismo, el rival te puede llevar a alguien, hicimos la cascarita, que la gente esté cerca de los futbolistas y yo terminé mi preparación y vi a Argentina", explicó Gerardo.

Más adelante completó: "Argentina es un candidato, debemos ver todos los detalles para que nos haga el menor daño posible y nosotros las formas para hacerlo. Ellos tienen una dinámica muy positiva juegue quien juegue, no están en el mismo lugar de cuando jugamos en San Antonio, ellos juegan 40 o 50 metros más adelante".