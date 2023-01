Han pasado casi dos meses desde que se consumó el fracaso de la selección mexicana con la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 bajo el mando del director técnico Gerardo Martino quien ha reaparecido públicamente para hablar de su experiencia en el futbol de México.

El entrenador argentino Tata Martino dio una entrevista al programa Deporte Total en Paraguay donde habló de manera específica de la peculiar manera en que se realiza el mercado de fichajes interno del futbol mexicano en el que los clubes aumentan los precios de los jugadores, algo que complica o impide su venta al futbol de Europa.

"En México pasa algo bastante particular: se dan ventas internas, de club a club, y el futbolista vale 8 o 10 millones de dólares", planteó el Tata Martino y remató que "Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional".

Gerardo Martino comparó lo que se hace en el futbol mexicano con la forma en que operan los mercados sudamericanos, que tienen como objetivo exportarlos al extranjero: "En Sudamérica lo tenemos más incorporado, no podríamos existir sin formar jugadores y venderlos. En México se da esta particularidad, instituciones muy grandes y sólidas, que pagan mucho dinero, hay ventas muy importantes pero son futbolistas que deberían salir por este monto y no tienen mercado europeo. Eso un poco daña porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse".

Tata Martino sobre la eliminación en Qatar 2022

En la misma charla, el Tata Martino, quien habría tenido jugadores indisciplinados, asumió totalmente que falló con la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022: "Entiendo que no es el resultado esperado, que es un fracaso para nosotros porque México venía de siete Mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado poder seguir al menos con esa tónica".