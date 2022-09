En uno de los últimos amistosos previos al inicio del Mundial de Qatar, la Selección Mexicana se impuso por 1-0 ante Perú, gracias a un gol de Hirving Lozano. El Tri volvió a dejar una preocupante imagen, pero salvó el triunfo a poco del final.

El entrenador Gerardo Martino ha recibido numerosas críticas en el último tiempo, debido al funcionamiento del equipo. Ayer, en conferencia de prensa al término del encuentro, el Tata llamó la atención al felicitar a un reportero y agradecerle la pregunta.

Antonio de la Torre, del periódico Frontera de Tijuana, le consultó si las titularidades de Charly Rodríguez y Luis Chávez estaban ligadas a las características que busca para los encuentros de fase de grupos, ante Polonia y Arabia Saudita, donde necesitará posesión y dinámica.

"Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar, hasta te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias", manifestó Martino entre risas.

Su ausencia en el entrenamiento

El viernes, previo al amistoso ante Perú, la Selección Mexicana realizó un amistoso a puertas abiertas, en el que Martino no estuvo presente. "No pensé que eso tendría que tener debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo. El hincha no me quería ver a mí. No digo que no me quieran. Yo firmo camisetas pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta", explicó.