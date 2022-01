La Selección Mexicana se encuentra lista para regresar a la actividad dentro del Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en los próximos días, encararán tres encuentros de suma importancia para sus aspiraciones al medirse ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, los tres equipos que se encuentran por ahora debajo del Tricolor en la eliminatoria.

Para esta serie de compromisos, Gerardo Martino convocó a 30 elementos con los cuales empezará a trabajar tan pronto reporten en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento tras participar con sus respectivos clubes en la actividad de las diferentes Ligas donde cada uno de ellos milita.

Hasta aquí, todo podría parecer normal; sin embargo, hay un trasfondo importante. De entrada, como reportó TUDN, el Tata habría puesto sobre la mesa su renuncia luego del encuentro en contra de Canadá del pasado mes de noviembre en Edmonton, misma que los jugadores le habrían convencido de echar hacia atrás.

Ahora, con Martino respaldado por los futbolistas, vendrá el turno del estratega de hablar fuerte con sus elegidos antes de que jueguen los siguientes duelos a fin de hacerles ver cosas que ha detectado y que no lo tienen nada contento, asuntos que incluso tendrían que ver con situaciones extra cancha.

CASI MUNDIALISTAS

De entrada, Bolavip México pudo saber que estos convocados componen la baraja de jugadores que Martino tiene contemplados para ir a la Copa del Mundo. Es decir, la idea es que de estos 30 llamados salgan los 23 nombres que, en caso de conseguir el boleto, vayan a Qatar a partir del próximo mes de noviembre.

¿QUÉ NOTÓ EL TATA?

Dentro de las cosas negativas que Gerardo Martino detectó se encuentra una marcada falta de actitud, entrega y compromiso por parte de algunos jugadores. Es por eso que buscará reafirmar el compromiso que cada uno de ellos tenga hacia la camiseta del Tricolor, tal como sucedió con Gerardo Arteaga, elemento con el que habló directamente luego de haber argumentado temas personales para no ir a Juegos Olímpicos.

De igual forma, el Tata no está dispuesto a tolerar temas de indisciplina ni marcados bajones de juego. Muestra de ello fue lo sucedido con jugadores como Tecatito Corona y Sebastián Córdova, a quienes les hizo saber que su nivel no era el mismo, por lo que requería que apretaran el paso en sus clubes. Hoy, Córdova ya no fue llamado, mientras que Jesús recibió de nuevo la oportunidad ahora que de Porto pasó a Sevilla.

Dicho esto, se espera una mejora sustancial del Tricolor para los partidos en los cuales podría jugarse gran parte del boleto a Qatar y en los cuales, a nivel individual, empezará una competencia directa por ganarse el llamado en caso de que se concrete el pase a la Copa del Mundo.