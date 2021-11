Los Gritos Homofóbicos en el mundo del futbol, así como racistas no cesan, sino todo lo contrario hay ido en aumento, y este es un tema que no sólo sigue aquejando al balompié mexicano sino al resto del mundo, y es que, a pesar de las constantes sanciones, al parecer la afición sigue sin entender.

Ante esto, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confesó a TUDN, que los castigos que se han impuesto no han sido suficientes, pues no los han podido erradicar del todo: “Primero, obviamente, en FIFA y en sus torneos no hay lugar para ningún tipo de discriminación, esto es obvio y por eso tenemos nuestros grupos disciplinarios y por eso ellos toman decisiones de forma independiente, pero no es suficiente".

Para el titular del máximo rector del futbol, todo tipo de discriminación es lo que tiene alejado a las familias y niños de los estadios, y espera que cuando consigan él y el resto de las federaciones alrededor del mundo erradicarlo, estos puedan volver a los recintos sin mayor dificultad a disfrutar de este espectáculo sin problemas.

“Esto no es de castigar es de también hablar, discutir, educar, tratar de trabajar juntos. Estamos trabajando muy de cerca con Yon de Luisa, el Presidente de la FMF para tratar de hacer este cambio. Queremos que los niños y familias vayan a los estadios. ¿Cómo puedes llevar a tus hijos al estadio si los jugadores son insultados en cualquier forma? No podemos aceptarlo, tenemos que trabajar todos juntos para hacer este cambio de mentalidad para que el futbol sea jugado en un ambiente festivo".