Las críticas hacia Gerardo “Tata” Martino tras los descalabros que ha sufrido a manos de Estados Unidos y Canadá no cesan, y es que el timonel de la Selección Mexicana está recibiendo mucha indulgencia por parte de las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol, quienes no se caracterizan por ser muy pacientes y menos con los técnicos mexicanos.

Ante esto, un viejo conocido de Martino, el mexicano Gonzalo Pineda, quien ha visto en el argentino además de un amigo, un mentor, no pudo evitar salir en defensa de quien le dio su primera oportunidad como auxiliar técnico con el Atlanta United, y por ello fue contundente ante los ataques que recibe el estratega.

“Primero que nada soy fan del Tata Martino, es uno de los entrenadores top en el mundo por los clubes que ha dirigido, por lo que hizo con la Selección de Paraguay, Argentina, en Europa. Y la forma cómo juega México a mí me gusta, con sus altas y sus bajas, porque todos los equipos las tienen, pero a mí me gusta, me identifico con la forma de jugar del Tata Martino”, declaró a mediotiempo.

Para Pineda, la prensa mexicana es demasiado fantasiosa en cuanto a las expectativas que se debe de tener del timonel del Tri: “Creo que a veces en el medio mexicano somos un poco injustos con los procesos, creemos que somos los mejores del mundo siempre y que tenemos que ganar todos los partidos y convencer. La presión que ejerce la prensa mexicana al entrenador mexicano, al que sea, porque todos la han tenido, comparada con la que tiene en Estados Unidos, Gregg Berhalter. En el medio no se critica ni un 15 por ciento de lo que se critica en México”.

Y acerca de los descalabros que sufrió México a manos de los estadounidenses y canadienses, el ex jugador reveló: “En México no se respeta también al área que hay crecimiento, el crecimiento que ha tenido Canadá, incluso el crecimiento que ha tenido Estados Unidos, creo que a veces las expectativas del medio mexicano son superiores a las de la realidad”.